Ozan Kabak Florya'da!
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Schalke 04'e transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, Florya'ya geldi. Kabak, Galatasaray - Alanyaspor U19 maçını tribünden takip etti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, Florya'ya geldi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, Galatasaray - Alanyaspor U19 maçını yerinden takip etti.
Ozan Kabak, geçtiğimiz günlerde Schalke 04 taraftarlarının belirlediği ayın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.
- 25.12.2019
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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Toplam 1
Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
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