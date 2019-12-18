Galatasaray'dan Tuzlaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama
Galatasaray resmi internet sitesi üzerinden, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Tuzlaspor'la karşılaştıkları maçta çıkan olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı.
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la karşılaştıkları maçın son düdüğünün ardından çıkan olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor'la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların, takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir.
Dün gece yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan Futbol A Takım Medya Koordinatörü Sn. Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.
Futbol Akademimizin girişinde yazan ''Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.'' sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez.
Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır.
Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar.
Bu vesileyle, Türk sporunun geleceği adına Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz.
- 18.12.2019
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‘Çok üzücü bir yenilgi’
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kral Senin tecrübende ki bir futbolcu nasıl ilk godeki ofsaytı bu şekil bozar anlamak çok zor,yakışmadı sana.
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İdmanda yüzler asık
Toplam 1
Yorum
paşa İdmanlarda basit gol yeme sorununu çözüp takım halinde nasıl defans yapılır öğrenseniz yetecek.Saçma sapan puanlar kaybediyoruz yazık.
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