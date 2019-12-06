Bırak artık Selçuk
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan artık futbol olarak "iflasın" eşiğine geldi. Tuzlaspor karşısında 65 dakika oyunda kalan ve neredeyse ayakta durmakta zorlanan tecrübeli futbolcunun, bir pozisyonda da ayaklarının birbirine dolanması ve yere düşmesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. "Futbol Selçuk'u bırakmış" yorumları yapılırken jübile zamanının gelip de geçtiği ifade edildi.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan artık futbol olarak "iflasın" eşiğine geldi. Tuzlaspor karşısında 65 dakika oyunda kalan ve neredeyse ayakta durmakta zorlanan tecrübeli futbolcunun, bir pozisyonda da ayaklarının birbirine dolanması ve yere düşmesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. "Futbol Selçuk'u bırakmış" yorumları yapılırken jübile zamanının gelip de geçtiği ifade edildi.
3 SEZONDA 2 ASiST
Sezon başında teknik ekibin talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşme yenilenen ve 4 milyon TL garanti ücret alan Selçuk İnan, Tuzlaspor karşısında sergilediği performansla bir kez da şimşekleri üzerine çekti. Selçuk'un son 3 sezonda sadece 2 asisti bulunuyor.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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