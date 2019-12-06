Bırak artık Selçuk

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan artık futbol olarak "iflasın" eşiğine geldi. Tuzlaspor karşısında 65 dakika oyunda kalan ve neredeyse ayakta durmakta zorlanan tecrübeli futbolcunun, bir pozisyonda da ayaklarının birbirine dolanması ve yere düşmesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. "Futbol Selçuk'u bırakmış" yorumları yapılırken jübile zamanının gelip de geçtiği ifade edildi.

3 SEZONDA 2 ASiST

Sezon başında teknik ekibin talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşme yenilenen ve 4 milyon TL garanti ücret alan Selçuk İnan, Tuzlaspor karşısında sergilediği performansla bir kez da şimşekleri üzerine çekti. Selçuk'un son 3 sezonda sadece 2 asisti bulunuyor.