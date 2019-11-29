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29 Kasım 2019, Cuma
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Hız kesmek yasak

Hız kesmek yasak

Tecrübeli hoca, Brugge önündeki etkili futbolun karşısında da devam ettirilmesini istedi. Terim, "Artık aşağısı kabul edilemez. Bu futbolu sezona yayarsak şampiyonluğa ulaşırız" dedi.

Club Brugge karşısında alınan 1-1'lik beraberlik kimseyi memnun etmese de ortaya konulan etkili sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Şimdi gözler pazar akşamı deplasmanda oynanacak maçına çevrildi. , futbolcular ile yaptığı son görüşmede "şampiyonluk" üzerinde durdu. Lige konsantre olmaları gerektiğini anlatan tecrübeli hoca, yaşadıkları tüm zorluklar, tüm şansızlıklara rağmen son ana kadar lig şampiyonluğu için mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.

FEDAKARLIK ŞART

takımı karşısında sergilenen etkili performansın sezonun geneline yayılması gerektiğini anlatan Terim, " karşısındaki son dakikada yediğimiz golü saymazsak o istekli ve arzulu futbol bizi rahat şampiyonluğa taşır. Artık aşağısını kabul etmem mümkün değil. hırsın, fedakarlığın mücadelenin sembolüdür. Her şampiyonluğu böyle kazandık, bundan sonra da böyle kazanacağız" dedi. Oyuncular da hocalarına galibiyet sözü verdi.

BAŞKA ÇARE YOK

Club Brugge karşısında skordan olmasa da futboldan bir hayli memnun kalan Terim, "'u yenmekten başka çaremiz yok" dedi.

  1. 29.11.2019
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