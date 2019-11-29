Hız kesmek yasak

Club Brugge karşısında alınan 1-1'lik beraberlik kimseyi memnun etmese de ortaya konulan etkili futbol sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Şimdi gözler pazar akşamı deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Fatih Terim, futbolcular ile yaptığı son görüşmede "şampiyonluk" üzerinde durdu. Lige konsantre olmaları gerektiğini anlatan tecrübeli hoca, yaşadıkları tüm zorluklar, tüm şansızlıklara rağmen son ana kadar lig şampiyonluğu için mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.

FEDAKARLIK ŞART

Belçika takımı karşısında sergilenen etkili performansın sezonun geneline yayılması gerektiğini anlatan Terim, "Club Brugge karşısındaki son dakikada yediğimiz golü saymazsak o istekli ve arzulu futbol bizi rahat şampiyonluğa taşır. Artık aşağısını kabul etmem mümkün değil. Galatasaray hırsın, fedakarlığın mücadelenin sembolüdür. Her şampiyonluğu böyle kazandık, bundan sonra da böyle kazanacağız" dedi. Oyuncular da hocalarına galibiyet sözü verdi.

BAŞKA ÇARE YOK

Club Brugge karşısında skordan olmasa da futboldan bir hayli memnun kalan Terim, "Trabzon'u yenmekten başka çaremiz yok" dedi.