Hız kesmek yasak
Tecrübeli hoca, Brugge önündeki etkili futbolun Trabzon karşısında da devam ettirilmesini istedi. Terim, "Artık aşağısı kabul edilemez. Bu futbolu sezona yayarsak şampiyonluğa ulaşırız" dedi.
Club Brugge karşısında alınan 1-1'lik beraberlik kimseyi memnun etmese de ortaya konulan etkili futbol sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Şimdi gözler pazar akşamı deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Fatih Terim, futbolcular ile yaptığı son görüşmede "şampiyonluk" üzerinde durdu. Lige konsantre olmaları gerektiğini anlatan tecrübeli hoca, yaşadıkları tüm zorluklar, tüm şansızlıklara rağmen son ana kadar lig şampiyonluğu için mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.
FEDAKARLIK ŞART
Belçika takımı karşısında sergilenen etkili performansın sezonun geneline yayılması gerektiğini anlatan Terim, "Club Brugge karşısındaki son dakikada yediğimiz golü saymazsak o istekli ve arzulu futbol bizi rahat şampiyonluğa taşır. Artık aşağısını kabul etmem mümkün değil. Galatasaray hırsın, fedakarlığın mücadelenin sembolüdür. Her şampiyonluğu böyle kazandık, bundan sonra da böyle kazanacağız" dedi. Oyuncular da hocalarına galibiyet sözü verdi.
BAŞKA ÇARE YOK
Club Brugge karşısında skordan olmasa da futboldan bir hayli memnun kalan Terim, "Trabzon'u yenmekten başka çaremiz yok" dedi.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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