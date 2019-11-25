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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Yuto'nun yerine Idowu

Yuto'nun yerine Idowu

Nagatomo'yu göndermeye hazırlanan , 'dan 'yu gündemine aldı. Rusya 'nda da forma giyen asıllı oyuncunun, aldığı sürelerden memnun olmadığı sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Nagatomo'yu göndermeye hazırlanan , 'dan 'yu gündemine aldı. Rusya 'nda da forma giyen asıllı oyuncunun, aldığı sürelerden memnun olmadığı sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu, tahminlerden çok daha uygun şartlarda devre arasında kadrosuna katabileceği yorumları yapılıyor.

  1. 25.11.2019
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