Yuto'nun yerine Idowu

Nagatomo'yu göndermeye hazırlanan Galatasaray, Lokomotif Moskova'dan Bryan Idowu'yu gündemine aldı. Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Nijerya asıllı oyuncunun, aldığı sürelerden memnun olmadığı sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu, tahminlerden çok daha uygun şartlarda devre arasında kadrosuna katabileceği yorumları yapılıyor.