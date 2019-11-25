Yuto'nun yerine Idowu
Nagatomo'yu göndermeye hazırlanan Galatasaray, Lokomotif Moskova'dan Bryan Idowu'yu gündemine aldı. Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Nijerya asıllı oyuncunun, aldığı sürelerden memnun olmadığı sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
Nagatomo'yu göndermeye hazırlanan Galatasaray, Lokomotif Moskova'dan Bryan Idowu'yu gündemine aldı. Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Nijerya asıllı oyuncunun, aldığı sürelerden memnun olmadığı sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu, tahminlerden çok daha uygun şartlarda devre arasında kadrosuna katabileceği yorumları yapılıyor.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Yuto'nun yerine Idowu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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