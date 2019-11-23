Gemiyi yanaştıracağız
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, “Kötü oynamadık. İki pozisyon verdik biri gol oldu. Ocak’a kadar gemiyi en iyi şekilde yanaştıracağız” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadele ile ilgili, "Geneline baktığım zaman ilk yarıda Crivelli'nin kaçırdığı pozisyon var. İkinci pozisyon gol oldu zaten. Gole kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kolay bir takım ile de oynamıyoruz. Gol bulamayınca o heyecanı, o rahatlığı yaşayamıyorsunuz. İtici güç olarak gol önemli. Gol bulmak başka. Çıkarken kaptırdığımız toptan yediğimiz gol bize pahalıya mal oldu. Daha evvel golü bulsaydık çok daha farklı olabilirdi. Bir gün kaybedecektik o da bugüne kısmet oldu" ifadelerini kullandı. Terim, ocak ayı ile ilgili, "Eksikler var, gemiyi en iyi şekilde yanaştıracağız" dedi.
SAKATLIKLAR BİZİ YORUYOR
Terim, "Hiç beklemediğimiz sakatlıklar yaşıyoruz. Milli aralarda diğer takımlar sakatlarını iyileştirirken biz sakatlıklara kurban veriyoruz. Toparlanmamız şart. Eksiklerimiz çok ama oynayan herkes Galatasaray'ın futbolcusu" diye konuştu.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Gemiyi yanaştıracağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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