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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Gemiyi yanaştıracağız

Gemiyi yanaştıracağız

'ın tecrübeli , “Kötü oynamadık. İki pozisyon verdik biri gol oldu. Ocak’a kadar gemiyi en iyi şekilde yanaştıracağız” dedi.

, mücadele ile ilgili, "Geneline baktığım zaman ilk yarıda Crivelli'nin kaçırdığı pozisyon var. İkinci pozisyon gol oldu zaten. Gole kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kolay bir takım ile de oynamıyoruz. Gol bulamayınca o heyecanı, o rahatlığı yaşayamıyorsunuz. İtici güç olarak gol önemli. Gol bulmak başka. Çıkarken kaptırdığımız toptan yediğimiz gol bize pahalıya mal oldu. Daha evvel golü bulsaydık çok daha farklı olabilirdi. Bir gün kaybedecektik o da bugüne kısmet oldu" ifadelerini kullandı. Terim, ocak ayı ile ilgili, "Eksikler var, gemiyi en iyi şekilde yanaştıracağız" dedi.

SAKATLIKLAR BİZİ YORUYOR
Terim, "Hiç beklemediğimiz sakatlıklar yaşıyoruz. Milli aralarda diğer takımlar sakatlarını iyileştirirken biz sakatlıklara kurban veriyoruz. Toparlanmamız şart. Eksiklerimiz çok ama oynayan herkes Galatasaray'ın futbolcusu" diye konuştu.

  1. 23.11.2019
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