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23 Kasım 2019, Cumartesi
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maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray Club Brugge maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında salı günü sahasında temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki antrenmanda, dün akşam oynanan 'deki maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

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Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takım ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamladı.

Galatasaray, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

  1. 23.11.2019
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