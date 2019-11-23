Babel Trabzon maçında cezalı
Tecrübeli oyuncunun düne kadar 3 sarısı vardı. Erken kart gördü. Derbiyi kaçıracak. Galatasaray'ın hücum oyuncusu Ryan Babel, Süper Lig'de Denizlispor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Ryan Babel, Süper Lig'de Denizlispor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Teknik direktör Fatih Terim hafta arası antrenmanlarında Hollandalı oyuncusunu sarı kart görmemesi için uyarmıştı. Ancak 32 yaşındaki futbolcu daha karşılaşmanın başında sarı kart gördü. Rakibine yaptığı müdahale sonrası 3. dakikada sarı kart ile cezalandırıldı. Böylece eksiklerin çok olduğu sarı-kırmızılılar gelecek hafta Ryan Babel'den de mahrum kaldı.
ASLAR 11'DE
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü karşılaşmasında sahaya sürdüğü Gulbrandsen ve Berkay Özcan'ı bu hafta yedek soyundurdu. Yerlerine takımın as isimleri İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Babel Trabzon maçında cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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