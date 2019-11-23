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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Babel Trabzon maçında cezalı

Babel Trabzon maçında cezalı

Tecrübeli oyuncunun düne kadar 3 sarısı vardı. Erken kart gördü. Derbiyi kaçıracak. 'ın hücum oyuncusu , 'de Denizlispor, ve karşılaşmalarında görmüştü.

'ın hücum oyuncusu , 'de Denizlispor, ve karşılaşmalarında görmüştü. hafta arası antrenmanlarında Hollandalı oyuncusunu sarı kart görmemesi için uyarmıştı. Ancak 32 yaşındaki futbolcu daha karşılaşmanın başında sarı kart gördü. Rakibine yaptığı müdahale sonrası 3. dakikada sarı kart ile cezalandırıldı. Böylece eksiklerin çok olduğu sarı-kırmızılılar gelecek hafta Ryan Babel'den de mahrum kaldı.

ASLAR 11'DE
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü karşılaşmasında sahaya sürdüğü Gulbrandsen ve Berkay Özcan'ı bu hafta yedek soyundurdu. Yerlerine takımın as isimleri İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü.

  1. 23.11.2019
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