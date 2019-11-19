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19 Kasım 2019, Salı
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'a gidecek

Rubin Kazan'a gidecek

'da 'in kadroda düşünmediği Younes 'ya sürpriz bir talip çıktı.

'da 'in kadroda düşünmediği Younes 'ya sürpriz bir talip çıktı. Rus Ligi takımlarından 'ın, 'da oynayan Younes Namli ile beraber G.Saray'da forma giyen Belhanda'yı istediği iddia edildi. Kazan'ın sportif direktörü Dzyuba'nın, iki Faslı oyuncunun da menajeriyle bir görüşme yaptığı iddia edildi. Teknik heyet ve taraftarlarla arası açılan Belhanda'nın ayrılmak istediğini menajerine ilettiği belirtiliyor.

7 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belhanda, bu sezon 7 maça çıkarken, 1 gol, 1 asist üretebildi.

  1. 19.11.2019
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