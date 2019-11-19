Rubin Kazan'a gidecek

Galatasaray'da Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı. Rus Ligi takımlarından Rubin Kazan'ın, Krasnodar'da oynayan Younes Namli ile beraber G.Saray'da forma giyen Belhanda'yı istediği iddia edildi. Kazan'ın sportif direktörü Dzyuba'nın, iki Faslı oyuncunun da menajeriyle bir görüşme yaptığı iddia edildi. Teknik heyet ve taraftarlarla arası açılan Belhanda'nın ayrılmak istediğini menajerine ilettiği belirtiliyor.

7 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belhanda, bu sezon 7 maça çıkarken, 1 gol, 1 asist üretebildi.