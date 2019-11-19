Rubin Kazan'a gidecek
Galatasaray'da Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Younes Belhanda'ya sürpriz bir talip çıktı. Rus Ligi takımlarından Rubin Kazan'ın, Krasnodar'da oynayan Younes Namli ile beraber G.Saray'da forma giyen Belhanda'yı istediği iddia edildi. Kazan'ın sportif direktörü Dzyuba'nın, iki Faslı oyuncunun da menajeriyle bir görüşme yaptığı iddia edildi. Teknik heyet ve taraftarlarla arası açılan Belhanda'nın ayrılmak istediğini menajerine ilettiği belirtiliyor.
7 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belhanda, bu sezon 7 maça çıkarken, 1 gol, 1 asist üretebildi.
- 19.11.2019
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