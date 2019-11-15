Galatasaray Malaga'yı bekliyor
EUROCUP'TA Oldenburga'a kaybeden Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü lider Malaga'yı konuk edecek. Biletler 10-250 TL arasında fiyatlarla satışa çıkarken; taraftarların maça ilgi göstermesi bekleniyor.
EUROCUP'TA Oldenburga'a kaybeden Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü lider Malaga'yı konuk edecek. Biletler 10-250 TL arasında fiyatlarla satışa çıkarken; taraftarların maça ilgi göstermesi bekleniyor.
12 YILDA TEK KALAN AVCI OLDU
Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Kayseri'nin koçu Ayhan Avcı, 6 kez isim değiştiren kulüpte 12 yılda tek değişmez oldu. 5 final oynayan Avcı, artık çalıştığı yer değil evi gibi gördüğünü dile getirdi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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