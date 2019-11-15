"Formum düşük değil"

Belhanda ülkesi Fas'ta milli takıma seçilmedi. Fas Milli Takım teknik direktörü Vahid Halilhodzic, "Younes Belhanda'yı G.Saray'daki problemleri ve düşük formundan dolayı Milli Takıma almadım" dedi. Belhanda ise "G.Saray'da bir problemim yok. Son maçlarda oynamamam sadece taktik gereği" cevabını verdi.