"Formum düşük değil"
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilodzic'in 'Galatasaray'da problemleri var' diyerek kadroya dahil etmediği Younes Belhanda'dan cevap geldi. Formunda bir düşüklük olmadığını dile getiren Belhanda, "G.Saray'da bir problemim yok. Son maçlarda oynamamam sadece taktik gereği" dedi.
Belhanda ülkesi Fas'ta milli takıma seçilmedi. Fas Milli Takım teknik direktörü Vahid Halilhodzic, "Younes Belhanda'yı G.Saray'daki problemleri ve düşük formundan dolayı Milli Takıma almadım" dedi. Belhanda ise "G.Saray'da bir problemim yok. Son maçlarda oynamamam sadece taktik gereği" cevabını verdi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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