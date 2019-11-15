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15 Kasım 2019, Cuma
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"Formum düşük değil"

"Formum düşük değil"

Fas Milli Takımı Vahid Halilodzic'in ''da problemleri var' diyerek kadroya dahil etmediği Younes 'dan cevap geldi. Formunda bir düşüklük olmadığını dile getiren Belhanda, "G.Saray'da bir problemim yok. oynamamam sadece taktik gereği" dedi.

ülkesi Fas'ta seçilmedi. Fas Milli Takım Vahid Halilhodzic, "Younes Belhanda'yı G.Saray'daki problemleri ve düşük formundan dolayı Milli Takıma almadım" dedi. Belhanda ise "G.Saray'da bir problemim yok. oynamamam sadece taktik gereği" cevabını verdi.

  1. 15.11.2019
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