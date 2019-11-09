Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı BeinSports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ise fotomac.com.tr'de...

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.