Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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FK - maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'in 11. haftasında , deplasmanda Futbol Kulübü'nün konuğu oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde karşısında alınan 6-0'lık yenilgiyi unutturmak için sahaya çıkacak olan Aslan'ın hedefi mutlak 3 puan. Gaziantep ekibi de bu karşılaşmadan puan ya da puanlar çıkartarak ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşması ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

'in 11. haftasında Futbol Kulübü ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı BeinSports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ise fotomac.com.tr'de...

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle , Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve , Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine 'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.

  1. 09.11.2019
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