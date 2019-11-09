Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan 6-0'lık yenilgiyi unutturmak için sahaya çıkacak olan Aslan'ın hedefi mutlak 3 puan. Gaziantep ekibi de bu karşılaşmadan puan ya da puanlar çıkartarak ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşması ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.
Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.
GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı BeinSports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ise fotomac.com.tr'de...
MAÇ ÖNÜ BİLGİLER
Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.
Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.
Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.
- 09.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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