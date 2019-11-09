İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleri ile 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Taylan Antalyalı ilk resmi maçında yer aldı. İşte maçtan kareler...