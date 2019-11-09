İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleri ile 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Taylan Antalyalı ilk resmi maçında yer aldı. İşte maçtan kareler...
9 Kasım 2019 Cumartesi 22:14
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep'i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
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Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri Ömer Bayram (21) ve Feghouli (43) kaydetti.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek maç fazlasıyla 4. sırada kendine yer buldu.
Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon transfer ettiği Taylan Antalyalı ilk resmi bir müsabakada forma giydi.
Genç yıldız 87. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.