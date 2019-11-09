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09 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleri ile 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Taylan Antalyalı ilk resmi maçında yer aldı. İşte maçtan kareler...

9 Kasım 2019 Cumartesi 22:14
İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep'i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçından kareler

Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri Ömer Bayram (21) ve Feghouli (43) kaydetti.

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçından kareler

Galatasaray bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek maç fazlasıyla 4. sırada kendine yer buldu.

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçından kareler

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon transfer ettiği Taylan Antalyalı ilk resmi bir müsabakada forma giydi.

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçından kareler

Genç yıldız 87. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

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