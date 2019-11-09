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09 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte sosyal medyada Feghouli tepkileri!

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlanan mücadele sonrası Sarı-Kırmızılılar 19 puanla 4. sıraya yükseldi. Galibiyeti getiren golleri Ömer Bayram ve Feghouli kaydederken, Cezayirli oyuncu Feghouli uzun bir aradan sonra gösterdiği başarılı performansla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte sosyal medyada Feghouli tepkileri...

9 Kasım 2019 Cumartesi 22:01 Güncelleme: 09.11.2019 22:01
İşte sosyal medyada Feghouli tepkileri!

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

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İşte sosyal medyada Feghouli tepkileri!

Sarı-Kırmızılılar 3 puanı 2 golle alırken puanını 19'a yükselterek 4. sıraya yerleşti.

İşte sosyal medyada Feghouli tepkileri!

Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Ömer Bayram ve Feghouli kaydetti. Cezayirli futbolcunun golünün yanı sıra 2 topu direkten döndü.

İşte sosyal medyada Feghouli tepkileri!

Feghouli'nin bu performansı sosyal medyada da büyük yankı buldu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA FEGHOULİ TEPKİLERİ...

İşte sosyal medyada Feghouli tepkileri!
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