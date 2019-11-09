Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlanan mücadele sonrası Sarı-Kırmızılılar 19 puanla 4. sıraya yükseldi. Galibiyeti getiren golleri Ömer Bayram ve Feghouli kaydederken, Cezayirli oyuncu Feghouli uzun bir aradan sonra gösterdiği başarılı performansla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte sosyal medyada Feghouli tepkileri...