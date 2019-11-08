Facia geliyorum dedi

* 05.10.2019: Terim, Gençlerbirliği beraberliği sonrasında "Ocak'a kadar herkes sabredecek. Neler olacağını göreceksiniz" dedi. Bu açıklama oyuncuları rahatsız etti. Buna rağmen Terim aynı isimlerde ısrar etti.

* 18.10.2019: Babel, Sivasspor'a attığı golün ardından, taraftarlara 'çok konuşuyorsunuz' şeklinde bir hareket yaptı.

* 23.10.2019: İçerdeki Real Madrid maçında oyundan alınan Belhanda, ıslıklandı. Faslı oyuncu taraftarlara küfürle karşılık verdi.

* 27.10.2019: Beşiktaş maçında Belhanda-Babel saha içinde tartıştı.

* 30.10.2019: Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Babel, Donk, Lemina eğlenceye gitti.

* 31.10.2019: Babel, tepkilere "Dansözleri bekliyoruz" videosu ile karşılık verdi.

* 01.11.2019: Nzonzi, Belhanda, Feghouli ve Mariano, Rize maçında kulübeye çekildi. Bu oyuncular teknik heyete tavır aldı.

* 06.11.2019: Babel, Real maçına konsantre olmak yerine Beşiktaş'a 8-0 göndermesi yaptı.

BABEL'DEN AĞIR SÖZLER: BECERİMİZ YOK!

Ryan Babel 6-0'lık maç sonrası da boş durmadı. Hollanda basınına konuşan Babel, ağır yenilgiyle ilgili, "Saygısızlık etmek istemem ama futbol oynama becerimiz yok bizim. Bunu verdiğimiz kararlardan anlayabilirsiniz. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ancak her şey çok kötüydü" ifadesini kullandı.

HESABINI KİLİTLEDİ

Ryan Babel, gelen tepkilerin ardından 1.2 milyon takipçili İnstagram hesabını, takipçileri dışındakilere kilitledi.