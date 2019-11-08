Facia geliyorum dedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Facia geliyorum dedi

Facia geliyorum dedi

'da kötü gidişat sürüyor. Devler Ligi'nde karşılaştıkları 'e tarihi bir skorla 6-0 yenilen sarı-kırmızılılar'da yaşanan olaylar adeta domino etkisi yarattı. İşte Galatasaray'da yaşananlar...

* 05.10.2019: Terim, beraberliği sonrasında "Ocak'a kadar herkes sabredecek. Neler olacağını göreceksiniz" dedi. Bu açıklama oyuncuları rahatsız etti. Buna rağmen Terim aynı isimlerde ısrar etti.

* 18.10.2019: Babel, 'a attığı golün ardından, taraftarlara 'çok konuşuyorsunuz' şeklinde bir hareket yaptı.

* 23.10.2019: İçerdeki maçında oyundan alınan , ıslıklandı. Faslı oyuncu taraftarlara küfürle karşılık verdi.

* 27.10.2019: maçında Belhanda-Babel saha içinde tartıştı.

* 30.10.2019: Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Babel, Donk, Lemina eğlenceye gitti.

* 31.10.2019: Babel, tepkilere "Dansözleri bekliyoruz" videosu ile karşılık verdi.

* 01.11.2019: Nzonzi, Belhanda, Feghouli ve Mariano, maçında kulübeye çekildi. Bu oyuncular teknik heyete tavır aldı.

* 06.11.2019: Babel, Real maçına konsantre olmak yerine Beşiktaş'a 8-0 göndermesi yaptı.

BABEL'DEN AĞIR SÖZLER: BECERİMİZ YOK!
6-0'lık maç sonrası da boş durmadı. basınına konuşan Babel, ağır yenilgiyle ilgili, "Saygısızlık etmek istemem ama futbol oynama becerimiz yok bizim. Bunu verdiğimiz kararlardan anlayabilirsiniz. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ancak her şey çok kötüydü" ifadesini kullandı.

HESABINI KİLİTLEDİ
Ryan Babel, gelen tepkilerin ardından 1.2 milyon takipçili İnstagram hesabını, takipçileri dışındakilere kilitledi.

  1. 8.11.2019
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