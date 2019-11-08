Facia geliyorum dedi
Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Devler Ligi'nde karşılaştıkları Real Madrid'e tarihi bir skorla 6-0 yenilen sarı-kırmızılılar'da yaşanan olaylar adeta domino etkisi yarattı. İşte Galatasaray'da yaşananlar...
* 05.10.2019: Terim, Gençlerbirliği beraberliği sonrasında "Ocak'a kadar herkes sabredecek. Neler olacağını göreceksiniz" dedi. Bu açıklama oyuncuları rahatsız etti. Buna rağmen Terim aynı isimlerde ısrar etti.
* 18.10.2019: Babel, Sivasspor'a attığı golün ardından, taraftarlara 'çok konuşuyorsunuz' şeklinde bir hareket yaptı.
* 23.10.2019: İçerdeki Real Madrid maçında oyundan alınan Belhanda, ıslıklandı. Faslı oyuncu taraftarlara küfürle karşılık verdi.
* 27.10.2019: Beşiktaş maçında Belhanda-Babel saha içinde tartıştı.
* 30.10.2019: Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Babel, Donk, Lemina eğlenceye gitti.
* 31.10.2019: Babel, tepkilere "Dansözleri bekliyoruz" videosu ile karşılık verdi.
* 01.11.2019: Nzonzi, Belhanda, Feghouli ve Mariano, Rize maçında kulübeye çekildi. Bu oyuncular teknik heyete tavır aldı.
* 06.11.2019: Babel, Real maçına konsantre olmak yerine Beşiktaş'a 8-0 göndermesi yaptı.
BABEL'DEN AĞIR SÖZLER: BECERİMİZ YOK!
Ryan Babel 6-0'lık maç sonrası da boş durmadı. Hollanda basınına konuşan Babel, ağır yenilgiyle ilgili, "Saygısızlık etmek istemem ama futbol oynama becerimiz yok bizim. Bunu verdiğimiz kararlardan anlayabilirsiniz. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ancak her şey çok kötüydü" ifadesini kullandı.
HESABINI KİLİTLEDİ
Ryan Babel, gelen tepkilerin ardından 1.2 milyon takipçili İnstagram hesabını, takipçileri dışındakilere kilitledi.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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