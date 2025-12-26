Trabzonspor'da flaş Nwakaeme gelişmesi! Galatasaray derbisinde...

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezonun ilk yarısında lisansı askıya alınan ancak ocak ayıyla birlikte yeniden kadroya yazılması beklenen Anthony Nwakaeme, bireysel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fiziksel olarak en üst seviyeye çıkmayı hedefleyen tecrübeli futbolcunun, bu süreçte disiplinli ve istekli görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Antrenman programını yoğunlaştıran Nwakaeme'nin, takım arkadaşlarına katılacağı gün için geri sayım yaptığı öğrenildi. Nijeryalı yıldızın, 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa'da Galatasaray ile yapılacak derbide kadroda yer alması bekleniyor.