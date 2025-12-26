CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da flaş Nwakaeme gelişmesi! Galatasaray derbisinde...

Trabzonspor'da flaş Nwakaeme gelişmesi! Galatasaray derbisinde...

Lisansı sezonun ilk yarısında askıya alınan Anthony Nwakaeme, ocak ayıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Nijeryalı yıldız, Süper Kupa’daki Galatasaray derbisinde kadroda olacak. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 11:48
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da flaş Nwakaeme gelişmesi! Galatasaray derbisinde...

Sezonun ilk yarısında lisansı askıya alınan ancak ocak ayıyla birlikte yeniden kadroya yazılması beklenen Anthony Nwakaeme, bireysel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fiziksel olarak en üst seviyeye çıkmayı hedefleyen tecrübeli futbolcunun, bu süreçte disiplinli ve istekli görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Antrenman programını yoğunlaştıran Nwakaeme'nin, takım arkadaşlarına katılacağı gün için geri sayım yaptığı öğrenildi. Nijeryalı yıldızın, 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa'da Galatasaray ile yapılacak derbide kadroda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe’den 10 milyon euro istediler! Süper Lig ekibi yüksek uçtu...
Son dakika! MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi!
