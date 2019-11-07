"Böyle olmamalıydı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakika sonunda hem üzgün hem de kızgındı. Real Madrid karşısında alınan farklı yenilginin ardından öğrencilerine sitem eden Terim, "Galatasaray bu kadar kolay maç kaybetmemeli. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibimiz bize karşı üstünlüğünü hiç kaybetmedi. Şu bir gerçek ki, Real Madrid çok rahat bir galibiyet aldı. Bir direnç gösteremedik ve bu yenilgiyi aldık" ifadelerini kullandı.

'GEREKENİ YAPACAĞIZ'

Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti: "Oynanan futbola ve alınan sonuca fazla bir şey söyleyemiyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bu formayı giyen herkes, bundan sonra bazı şeylerin daha çok farkına varmak zorunda. Süper Lig'de oynayacağımız maçın ardından girilecek olan milli arada hatalarımızı tekrar tekrar masaya yatıracağız ve neler yapmamız gerektiği konusunda somut adımlar atmak zorundayız."

TERİM'İN FALCAO PİŞMANLIĞI

Fatih Terim, sakatlığı bulunan Falcao'nun eksikliğiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Terim, "Falcao'nun oyuncu kalitesi, golcülüğü tartışılmaz. Hazır İspanya'ya gelmişken, bizim için önemli bir silah olabilirdi ama yokluğunu da dram haline getirmenin anlamı yok" dedi. Falcao'suz da, çok net bir forvet olmadan hücum eden bir takım tercih ettiğini belirten tecrübeli hoca, transferi gündemde olan eski oyuncusu Onyekuru'dan geçen sezona yönelik örnekler verdi.

MAÇI ERKEN KOPARDIK

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, G.Saray karşısında maça çok iyi başladıklarını belirtti. İlk 14 dakikada 3-0'lık skoru yakalamalarının zor maçı kolaya çevirdiğini vurgulayan Zidane, "Gruptaki hedefimiz açısından bu maçta puan kaybına tahammülümüz yoktu. Maçı erken kopardık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.