Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı Süper Lig 10. hafta açılış mücadelesi olacak. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. Üst üste alınan önemli mağlubiyetler sonrasında Fatih Terim kadroda rotasyona gidebileceğinin sinyallerini vermişti

Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren iki ekipte de eksik oyuncular bulunuyor. Galatasaray'da sakatlıkları süren Emre Akbaba ve sarı kart cezalısı Marcao sahada yer alamayacak. Öte yandan bir süredir durumu merak konusu olan Falcao'nun sahada olup olmayacağı ise yine maç saatinden netleşecek. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor'da ise El Kabir ayak bileğindeki kırık nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

GALATASARAY RİZE REKABETİ NE DURUMDA?

Şimdiye kadar 39 kez karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelelerinde Galatasaray 25 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 8 müsabaka beraberlikle tamamlandı ve 6 karşılaşma da Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA İZLENECEK?

1 Kasım 2019 Cuma günü (bugün) oynanacak olan müsabakada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabaka 20:30'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.