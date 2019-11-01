Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Yeni sezonda ’de ve Avrupa’da istediği sonuçları elde edemeyen , ’u kendi evinde ağırlayacak. ’in sahaya süreceği 11’in merak konusu olduğu karşılaşma öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Rizespor maçı ne zaman oynanacak, Süper Lig maçı saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek?

maçı 10. hafta açılış mücadelesi olacak. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. Üst üste alınan önemli mağlubiyetler sonrasında kadroda rotasyona gidebileceğinin sinyallerini vermişti

Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren iki ekipte de eksik oyuncular bulunuyor. Galatasaray'da sakatlıkları süren Emre Akbaba ve sarı kart cezalısı Marcao sahada yer alamayacak. Öte yandan bir süredir durumu merak konusu olan Falcao'nun sahada olup olmayacağı ise yine maç saatinden netleşecek. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor'da ise El Kabir ayak bileğindeki kırık nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

GALATASARAY RİZE REKABETİ NE DURUMDA?

Şimdiye kadar 39 kez karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelelerinde Galatasaray 25 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 8 müsabaka beraberlikle tamamlandı ve 6 karşılaşma da Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA İZLENECEK?

1 Kasım 2019 Cuma günü (bugün) oynanacak olan müsabakada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Stadyumu'ndaki müsabaka 20:30'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

  1. 01.11.2019
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