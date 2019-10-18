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18 Ekim 2019, Cuma
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taraftarlarından Mehmetçik'e destek

Galatasaray taraftarlarından Mehmetçik'e destek

'in 8. hafta açılış mücadelesinde sahasında 'u ağırladı. Galatasaray taraftarları Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla 'na destekleri gösterdi.

'in 8. haftasında Stadyumu'nda oynanan - maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan 'nin kuzeyinde yapılan 'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', ' olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.

  1. 18.10.2019
  2. Güncelleme: 18.10.2019 22:17
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