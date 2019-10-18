Galatasaray taraftarlarından Mehmetçik'e destek
Süper Lig'in 8. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Galatasaray taraftarları Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla Barış Pınarı Harekatı'na destekleri gösterdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', 'Ordumuz olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.
- 18.10.2019
- Güncelleme: 18.10.2019 22:17
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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