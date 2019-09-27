Aslantepe’te 11. sınav

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. İki ezeli rakip arasındaki 3 maçta ise galip taraf çıkmadı.

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında olmak üzere toplam 33 kez Fenerbahçe ile rakip oldu. Terim, bu maçlarda sarı-lacivertliler karşısında 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 10 kez de mağlubiyet gördü. 13 maç ise berabere sona erdi.