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27 Eylül 2019, Cuma
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Aslantepe’te 11. sınav

Aslantepe’te 11. sınav

, ile bugüne kadar Stadyumu'nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrılmayı başardı.

, ile bugüne kadar Stadyumu'nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. İki ezeli rakip arasındaki 3 maçta ise galip taraf çıkmadı.

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında olmak üzere toplam 33 kez Fenerbahçe ile rakip oldu. Terim, bu maçlarda sarı-lacivertliler karşısında 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 10 kez de mağlubiyet gördü. 13 maç ise berabere sona erdi.

  1. 27.9.2019
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