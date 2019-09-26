Oleg Petrov: Falcao'yu takımda tutamazdık

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun ikinci başkanı Oleg Petrov, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferine ilişkin gelen bir soruyu yanıtladı. Petrov, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasının tamamen kendi istediği ile gerçekleştiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Falcao'yu takımda tutmanın bir anlamı yoktu. Çünkü gerçekten Galatasaray'a transfer olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Bu nedenle onu takımda tutamazdık. Yeni transferlerimizden oldukça memnunum. Onyekuru da henüz çok fazla oynamadı ama sakin birisi. Galatasaray'da birçok gol atmıştı.

Radamel Falcao bedelsiz olarak transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.