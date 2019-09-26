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26 Eylül 2019, Perşembe
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: Falcao'yu takımda tutamazdık

Oleg Petrov: Falcao'yu takımda tutamazdık

Monaco'da ikinci başkan , 'nun takımdan ayrılıp 'a gitmesine ilişkin konuştu. Petrov, "Onu elimizde tutmanın anlamı yoktu" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun ikinci başkanı , Kolombiyalı golcü 'nun 'a transferine ilişkin gelen bir soruyu yanıtladı. Petrov, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasının tamamen kendi istediği ile gerçekleştiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Falcao'yu takımda tutmanın bir anlamı yoktu. Çünkü gerçekten Galatasaray'a transfer olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Bu nedenle onu takımda tutamazdık. Yeni transferlerimizden oldukça memnunum. Onyekuru da henüz çok fazla oynamadı ama sakin birisi. Galatasaray'da birçok gol atmıştı.

Radamel Falcao bedelsiz olarak olduğu sarı-kırmızılı takımda çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.

  1. 26.09.2019
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