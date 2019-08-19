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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'da Nzonzi ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Nzonzi ilk antrenmanına çıktı

, 'in ikinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.  ’ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın yönetiminde gerçekleştirilen ’ndaki kısmında ise ilk olarak koordinasyon ve interval koşu çalışması yapıldı.

, 'in ikinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
'ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın yönetiminde gerçekleştirilen 'ndaki kısmında ise ilk olarak koordinasyon ve interval koşu çalışması yapıldı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise interval koşunun ardından çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrasında tamamlandı.
Öte yandan yeni transfer Steven Nzonzi, takımla beraber ilk antrenmanında yer aldı.
Sakatlığı yeni atlatan Şener Özbayraklı ve Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Taşdemir'in çarşamba günü takımla birlikte çalışmalara katılması planlanlandığı belirtildi.
Sarı kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 19.08.2019
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