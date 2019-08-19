Galatasaray'da Nzonzi ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki kısmında ise ilk olarak koordinasyon ve interval koşu çalışması yapıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki kısmında ise ilk olarak koordinasyon ve interval koşu çalışması yapıldı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise interval koşunun ardından çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrasında tamamlandı.
Öte yandan yeni transfer Steven Nzonzi, takımla beraber ilk antrenmanında yer aldı.
Sakatlığı yeni atlatan Şener Özbayraklı ve Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Taşdemir'in çarşamba günü takımla birlikte çalışmalara katılması planlanlandığı belirtildi.
Sarı kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 19.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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