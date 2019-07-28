Everton’dan satma kararı

Galatasaray da bir yandan da gözler Henry Onyekuru'da... Everton, Nijeryalı yıldız için çalışma izni yine alamadı. İngilizler iyi bir teklif gelirse Onyekuru'yu satmayı planlıyor. Aksi takdirde başarılı sol açık, yeniden Galatasaray'a kiralanacak.

3 AĞUSTOS SON!

Dün, Galatasaray'ın Deniz Türüc için Kayseri ile anlaştığı iddia edilse de başkan Erol Bedir, henüz net bir anlaşma olmadığını söyledi. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren oyuncuyla ilgili konuşan Bedir, "Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmeler var. Belli noktalara gelindi ama şu an neticelenmiş bir durum yok. 3 Ağustos'a kadar Deniz Türüc gündemde olabilir ama bu tarihten sonra kaptanımızı vermemiz söz konusu olamaz" dedi. Başkan Erol Bedir, menajerler aracılığıyla görüşmelerin sürdüğünü de kaydetti.

RAKiP BORDEAUX

Galatasaray, artık sona gelinen Avusturya kampında bugün Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya gelecek. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, saat 17.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.