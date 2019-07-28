Ali Yavuz Kol kimdir, kaç yaşında, boyu, nereli, nerede oynuyor? Genç yıldız adayını tanıyalım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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kimdir, , boyu, nereli, nerede oynuyor? Genç yıldız adayını tanıyalım

Ali Yavuz Kol kimdir, kaç yaşında, boyu, nereli, nerede oynuyor? Genç yıldız adayını tanıyalım

kimdir, , boyu, nereli, nerede oynuyor gibi sorularınıza haberimizden ulaşabilirsiniz. Sarı-kırmızılı takım hazırlık maçında Fransız ekibi Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Aslan, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. 'ın genç oyuncusu Ali Yavuz Kol gösterdiği performans ile beğeni topladı. İşte genç yıldız adayı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. Galatasaray taraftarını kendine hayran bırakan 18 yaşındaki futbolcu santrfor bölgesinde oynuyor. 1.75 boyunda olan genç futbolcu yaşına göre iyi fiziğiyle dikkat çekiyor.

ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?

29 Ocak 2001 doğumlu olan Ali Yavuz Kol, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1.75 boyunda olan ve santrafor bölgesinde forma giyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray U19 kadrosuna yer alıyor. Sağ ayağını kullanan oyuncunun Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ali Yavuz Kol, bu sezon Gençlik Ligi'nde 4 maçta 1 gol, U21 'de ise 1 maçta 1 gol attı.

  1. 28.07.2019
  2. Güncelleme: 28.07.2019 20:23
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