Ali Yavuz Kol kimdir, kaç yaşında, boyu, nereli, nerede oynuyor? Genç yıldız adayını tanıyalım
Ali Yavuz Kol kimdir, kaç yaşında, boyu, nereli, nerede oynuyor gibi sorularınıza haberimizden ulaşabilirsiniz. Sarı-kırmızılı takım hazırlık maçında Fransız ekibi Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Aslan, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın genç oyuncusu Ali Yavuz Kol gösterdiği performans ile beğeni topladı. İşte genç yıldız adayı ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu Ali Yavuz Kol gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. Galatasaray taraftarını kendine hayran bırakan 18 yaşındaki futbolcu santrfor bölgesinde oynuyor. 1.75 boyunda olan genç futbolcu yaşına göre iyi fiziğiyle dikkat çekiyor.
ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?
29 Ocak 2001 Antalya doğumlu olan Ali Yavuz Kol, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 1.75 boyunda olan ve santrafor bölgesinde forma giyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray U19 kadrosuna yer alıyor. Sağ ayağını kullanan oyuncunun Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ali Yavuz Kol, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta 1 gol, U21 Süper Lig'de ise 1 maçta 1 gol attı.
- 28.07.2019
- Güncelleme: 28.07.2019 20:23
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Ali Yavuz Kol kimdir, kaç yaşında, boyu, nereli, nerede oynuyor? Genç yıldız adayını tanıyalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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