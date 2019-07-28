Radamel Falcao için gün belli oldu! Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Radamel Falcao için son dakika gelişmesi... Galatasaray golcüsüne kavuşuyor mu? Sarı kırmızılar için bu transfer büyük bir prestij de getirecek ve taraftarın gönlü daha çok kazanılacak. Kolombiyalı forvet ile 6 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yapan Galatasaray'ın, transferi salı günü netleştirmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Falcao için Roma da devreye girdi. Ancak oyuncunun maliyetini yüksek bulan İtalyan ekibi, Falcao defterini 24 saat içinde kapattı. Önceki akşam Miami'den Portekiz'e uçan ve takımı Monaco'nun eski kulübü Porto ile oynadığı maçı izleyen Kolombiyalı forvet yarın topbaşı yapacak.
33 yaşındaki golcünün hocası Jardim ile görüştükten sonra G.Saray'la masaya oturması bekleniyor. Oyuncuyla 6 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yapan Cimbom'un, transferi salı günü netleştirmesi bekleniyor.
Falcao'nun imaj haklarından doğan kazançlarının menajeri Mendes'in şirketi olan Gestifute'ye kalmasını kabul etmişti.
- 28.07.2019
- Güncelleme: 28.07.2019 16:58
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Radamel Falcao için gün belli oldu! Son dakika Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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