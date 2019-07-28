Radamel Falcao için gün belli oldu! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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için gün belli oldu! Son dakika haberleri

Radamel Falcao için gün belli oldu! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

için son dakika gelişmesi... golcüsüne kavuşuyor mu? Sarı kırmızılar için bu büyük bir prestij de getirecek ve taraftarın gönlü daha çok kazanılacak. Kolombiyalı forvet ile 6 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yapan Galatasaray'ın, transferi salı günü netleştirmesi bekleniyor.

'ın kadrosuna katmak istediği Falcao için Roma da devreye girdi. Ancak oyuncunun maliyetini yüksek bulan İtalyan ekibi, Falcao defterini 24 saat içinde kapattı. Önceki akşam Miami'den Portekiz'e uçan ve takımı Monaco'nun eski kulübü Porto ile oynadığı maçı izleyen Kolombiyalı forvet yarın topbaşı yapacak.

33 yaşındaki golcünün hocası Jardim ile görüştükten sonra G.Saray'la masaya oturması bekleniyor. Oyuncuyla 6 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yapan Cimbom'un, transferi salı günü netleştirmesi bekleniyor.

Falcao'nun imaj haklarından doğan kazançlarının menajeri Mendes'in şirketi olan Gestifute'ye kalmasını kabul etmişti.

Galatasaray'da 1 numaralı gündem Falcao

  1. 28.07.2019
  2. Güncelleme: 28.07.2019 16:58
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