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28 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray - Bordeaux | CANLI

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren , 'daki son hazırlık maçında Fransa Ligi ekiplerinden ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip bu maçın ardından Türkiye'ye dönecek ve yeni sezon hazırlıklarını Florya'da sürdürecek.

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi ile karşı karşıya...

İLK 11'LER:

Bordeaux: Benoît Costil, Enock Kwateng, Mexer, Pablo, Maxime Poundjé, Otavio, Yacine Adli, Aurélien Tchouaméni, Hwang Ui-Jo, Jimmy Briand, Nicolas De Préville.

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Atalay, Adem, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ryan Babel.

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İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

  1. 28.07.2019
  2. Güncelleme: 28.07.2019 17:53
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