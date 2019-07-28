Galatasaray - Bordeaux | CANLI
Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında Fransa Ligi ekiplerinden Bordeaux ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip bu maçın ardından Türkiye'ye dönecek ve yeni sezon hazırlıklarını Florya'da sürdürecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya...
İLK 11'LER:
Bordeaux: Benoît Costil, Enock Kwateng, Mexer, Pablo, Maxime Poundjé, Otavio, Yacine Adli, Aurélien Tchouaméni, Hwang Ui-Jo, Jimmy Briand, Nicolas De Préville.
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Atalay, Adem, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ryan Babel.
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İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
- 28.07.2019
- Güncelleme: 28.07.2019 17:53
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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