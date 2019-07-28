Galatasaray - Bordeaux | CANLI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya...

İLK 11'LER:

Bordeaux: Benoît Costil, Enock Kwateng, Mexer, Pablo, Maxime Poundjé, Otavio, Yacine Adli, Aurélien Tchouaméni, Hwang Ui-Jo, Jimmy Briand, Nicolas De Préville.

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Atalay, Adem, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ryan Babel.

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İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.