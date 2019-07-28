Galatasaray'dan 3 gollü galibiyet!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa'nın Bordeaux ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden Ryan Babel, Atalay Babacan ve Adem Büyük'ün attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı. Avusturya kampında ilk olarak Leipzig ile karşılaşmış ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. İkinci maçında da Augsburg ile karşılaşmış sahadan 4-1'lik skorla mağlup olmuştu. İşte karşılaşmadan kareler...
28 Temmuz 2019 Pazar 19:36
Güncelleme: 28.07.2019 19:45
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray sezon öncesi maçlarını sürdürüyor. Avusturya kampı dahilinde son olarak Fransa'nın Bordeaux ekibiyle karşılaşan Aslan, mücadeleden Ryan Babel, Atalay Babacan ve Adem Büyük'ün golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
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Yeni sezona Fatih Terim yönetiminde hazırlanan Galatasaray, kamp yaptığı Avusturya'daki son hazırlık maçında Fransız ekibi Bordeaux'yu 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ı galibiyete götüren goller Ryan Babel, Atalay Babacan ve Adem Büyük'ten gelirken Bordeaux'nun tek golünü Kalu attı.
Maça hızlı ve önde presle başlayan Galatasaray 7. dakikada Babel ile 1-0 öne geçti. Ömer Bayram'ın sol çizgiden taşıdığı atakta açtığı ortaya iyi hareketlenen Hollandalı futbolcu, topuğuyla şık bir vuruş yaparak skoru 1-0'a getirdi.
ATALAY'DAN ŞIK BİTİRİŞ
İlk yarıda son anlara girilirken kaleci Costil'in hatasında topla buluşan Adem Büyük, pasını Atalay'a aktardı. Genç futbolcu sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla 45. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarıda başka gol olmadı ve Galatasaray devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti.