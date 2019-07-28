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Galatasaray'da golcü arayışları son buldu! İmzalar atılıyor
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam etmek için Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak isteyen sarı-kırmızılılar Falcao ile ilgileniyordu. Ancak Aslan ters köşe yaparak sürpriz bir golcü ile anlaştı...
28 Temmuz 2019 Pazar 13:32
Güncelleme: 28.07.2019 13:36
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Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...
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Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.
Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.
Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Göztepe'ye, Muğdat Çelik'in ise Gazişehir Gaziantep'e gitmesiyle forvet rotasyonunda sadece Diagne ve Mitroglou kalmıştı...