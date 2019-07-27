Galatasaray Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Bordeaux ilk 11? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Bordeaux ilk 11?

Galatasaray Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Bordeaux ilk 11?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray Bordeaux ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Şimdi taraftarlar Galatasaray Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Bordeaux maçıyla ilgili merak edilen detaylar...

GALATASARAY BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Fransız ekibi Bordeaux ile 28 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da Tivoli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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  1. 28.07.2019
  2. Güncelleme: 28.07.2019 01:11
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