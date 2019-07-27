Galatasaray Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Bordeaux ilk 11?
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray Bordeaux ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Şimdi taraftarlar Galatasaray Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Bordeaux maçıyla ilgili merak edilen detaylar...
GALATASARAY BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Fransız ekibi Bordeaux ile 28 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da Tivoli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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- 28.07.2019
- Güncelleme: 28.07.2019 01:11
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Galatasaray Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Bordeaux ilk 11? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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