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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'a geldi

Josef de Souza İstanbul'a geldi

Adı son dönemlerde ile transfer söylentilerine karışan eski Fenerbahçeli aktarmalı olarak Cidde'ye gitmek üzere 'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Transfer teklifleri var ancak takımıma odaklandım" ifadelerini kullandı.

'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafını yayınlayan Brezilyalı oyuncunun Viyana'dan 'a geleceği görülmüştü. Saat 10.30 sularında İstanbul havalimanına inen Josef, burada kısa bir açıklama yaptı.

"TEKLİFLER VAR AMA..."

Al Ahli takımıyla birlikte İstanbul'dan Cidde'ye gitmekte olduğunu söyleyen deneyimli yıldız, vize işlemleri için Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. TRT Spor'a konuşan başarılı futbolcu, transfer teklifleriyle ilgili olarak ise "İsim vermeyeceğim ama teklifler var. Fakat ben takımıma odaklanmış durumdayım" yanıtını verdi.

Josef de Souza İstanbul'a geldi

2018 yılının ağustos ayında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geleceğini gösteren bu paylaşımı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 11:11
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