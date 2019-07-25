Josef de Souza İstanbul'a geldi
Adı son dönemlerde Galatasaray ile transfer söylentilerine karışan eski Fenerbahçeli Josef de Souza aktarmalı olarak Cidde'ye gitmek üzere İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Transfer teklifleri var ancak takımıma odaklandım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Josef de Souza dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafını yayınlayan Brezilyalı oyuncunun Viyana'dan İstanbul'a geleceği görülmüştü. Saat 10.30 sularında İstanbul havalimanına inen Josef, burada kısa bir açıklama yaptı.
"TEKLİFLER VAR AMA..."
Al Ahli takımıyla birlikte İstanbul'dan Cidde'ye gitmekte olduğunu söyleyen deneyimli yıldız, vize işlemleri için Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. TRT Spor'a konuşan başarılı futbolcu, transfer teklifleriyle ilgili olarak ise "İsim vermeyeceğim ama teklifler var. Fakat ben takımıma odaklanmış durumdayım" yanıtını verdi.
2018 yılının ağustos ayında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geleceğini gösteren bu paylaşımı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 11:11
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Josef de Souza İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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