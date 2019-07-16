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16 Temmuz 2019, Salı
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yarın uçuyor

Galatasaray yarın uçuyor

kampını önceki gün tamamlayan G.Saray, yarın 'ya uçuyor. 2 gün izin yapan , 'a kadar burada çalışmalarına devam edecek.

kampını önceki gün tamamlayan G.Saray, yarın 'ya uçuyor. 2 gün izin yapan , 'a kadar burada çalışmalarına devam edecek. Aslan, 19 Temmuz'da da Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak.

HAVA KURTARDI!
İlk etap çalışmalarını Florya'da tamamlayan 'da yağışlı ve soğuk hava, teknik direktör 'in yüzünü güldürdü. Rahat bir çalışma ortamı yakalayan Terim, serin hava nedeniyle dayanıklılık idmanlarını da istediği gibi gerçekleştirdi.

  1. 16.7.2019
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