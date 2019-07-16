Galatasaray yarın uçuyor

İstanbul kampını önceki gün tamamlayan G.Saray, yarın Avusturya'ya uçuyor. 2 gün izin yapan sarı- kırmızılılar, 23 Temmuz'a kadar burada çalışmalarına devam edecek. Aslan, 19 Temmuz'da da Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak.

HAVA KURTARDI!

İlk etap çalışmalarını Florya'da tamamlayan Galatasaray'da yağışlı ve soğuk hava, teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Rahat bir çalışma ortamı yakalayan Terim, serin hava nedeniyle dayanıklılık idmanlarını da istediği gibi gerçekleştirdi.