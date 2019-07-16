Galatasaray yarın uçuyor
İstanbul kampını önceki gün tamamlayan G.Saray, yarın Avusturya'ya uçuyor. 2 gün izin yapan sarı- kırmızılılar, 23 Temmuz'a kadar burada çalışmalarına devam edecek.
İstanbul kampını önceki gün tamamlayan G.Saray, yarın Avusturya'ya uçuyor. 2 gün izin yapan sarı- kırmızılılar, 23 Temmuz'a kadar burada çalışmalarına devam edecek. Aslan, 19 Temmuz'da da Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak.
HAVA KURTARDI!
İlk etap çalışmalarını Florya'da tamamlayan Galatasaray'da yağışlı ve soğuk hava, teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Rahat bir çalışma ortamı yakalayan Terim, serin hava nedeniyle dayanıklılık idmanlarını da istediği gibi gerçekleştirdi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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