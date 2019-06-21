Galatasaray'dan Dursun Özbek'e karşı dava!
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 13 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle kulübe icra takibi göndermişti. Sarı-kırmızılılar, Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, eski başkanlardan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı kulüpten 13 milyon 604 bin euroluk alacağı için icra takibi başlatması üzerine acil olarak toplandı.
Toplantıda Özbek'e karşı dava açılması kararı konuşuldu.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" dedi.
- 21.06.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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