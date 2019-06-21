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21 Haziran 2019, Cuma
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'dan 'e karşı dava!

Galatasaray'dan Dursun Özbek'e karşı dava!

'ın eski başkanı , sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 13 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle kulübe icra takibi göndermişti. Sarı-kırmızılılar, Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Spor'un haberine göre, yönetimi, eski başkanlardan 'in, sarı-kırmızılı kulüpten 13 milyon 604 bin euroluk alacağı için icra takibi başlatması üzerine acil olarak toplandı.

Toplantıda Özbek'e karşı dava açılması kararı konuşuldu.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" dedi.

  1. 21.06.2019
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