Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 13 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle kulübe icra takibi gönderdi. Kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim şok bir haberle sarsıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpten alacağı 13 Milyon 604 bin Euro sebebiyle bu sabah icra takibi başlattı. İcranın Dursun Özbek'in avukatları aracılığı ile kulübe bildirildiği ifade ediliyor.
Özbek, 2015'in Mayıs ayında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevine gelmiş, Ocak 2018'de de yapılan seçimde Mustafa Cengiz'e karşı görevini kaybetmişti.
YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Galatasaray yönetiminden ilk açıklamayı başkan yardımcısı Yusuf Günay sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Günay attığı tweette, "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" ifadelerini kullandı.
- 21.06.2019
- Güncelleme: 21.06.2019 14:24
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Semih Kaya transferinde flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
murat gitmeli prag a
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Adem Büyük Cimbom’da
Toplam 4
Yorum
DR. Yine saçma sapan transferler e devam. Yine forvet olmadan oynayacak bu takım. görüşmeler bunu gösteriyor.
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Adem Büyük Cimbom’da
Toplam 4
Yorum
MEHTERAN GS GERİ GELİYOR ŞENER ÖZBAYRAKLI SUMO GÜREŞÇİSİ GİBİ. FB DE OYNAYAMAYAN BU OYUNCU GS DA NASIL OYNAR. YAŞI DA BİTİK. VAH GS VAH. MEHTERAN GERİ GELİYOR
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