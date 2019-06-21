Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı

'a icra takibi başlattı

Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı

'ın eski başkanı , sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 13 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle kulübe icra takibi gönderdi. Kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da yönetim şok bir haberle sarsıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre 'ın eski başkanı , sarı-kırmızılı kulüpten alacağı 13 Milyon 604 bin Euro sebebiyle bu sabah icra takibi başlattı. İcranın Dursun Özbek'in avukatları aracılığı ile kulübe bildirildiği ifade ediliyor.

Özbek, 2015'in Mayıs ayında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevine gelmiş, Ocak 2018'de de yapılan seçimde Mustafa Cengiz'e karşı görevini kaybetmişti.

YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Galatasaray yönetiminden ilk açıklamayı başkan yardımcısı Yusuf Günay sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Günay attığı tweette, "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" ifadelerini kullandı.

  1. 21.06.2019
  2. Güncelleme: 21.06.2019 14:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN