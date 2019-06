Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım

Son olarak İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor. Daha önce birçok kez "Aslan" figürü paylaşarak Galatasaraylı taraftarlara mesaj veren 32 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez ters köşe yaptı.

Sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğimle ilgili kimsenin beklemediği bir karar verebilirim, benim bile" ifadelerini kullanan Babel, sarı-kırmızılı takıma transferinin olumsuz yönde ilerlediğinin sinyallerini verdi.

Babel'in bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Its possible i could make a future decision nobody expected... not even myself...