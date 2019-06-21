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21 Haziran 2019, Cuma
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'den şaşırtan paylaşım

Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım

Son dönemlerde adı 'la anılan ve sarı-kırmızılı takıma olması beklenen attığı tweetle taraftarları şaşkınlığa uğrattı. Hollandalı futbolcu, "Kimsenin beklemediği bir karar alabilirim" diyerek transferiyle ilgili kafalarda soru işareti bıraktı.

Son olarak İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Hollandalı futbolcu , sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor. Daha önce birçok kez "Aslan" figürü paylaşarak Galatasaraylı taraftarlara mesaj veren 32 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez ters köşe yaptı.

Sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğimle ilgili kimsenin beklemediği bir karar verebilirim, benim bile" ifadelerini kullanan Babel, sarı-kırmızılı takıma transferinin olumsuz yönde ilerlediğinin sinyallerini verdi.

Babel'in bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

  1. 21.06.2019
  2. Güncelleme: 21.06.2019 10:59
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