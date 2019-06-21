Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım
Son dönemlerde adı Galatasaray'la anılan ve sarı-kırmızılı takıma transfer olması beklenen Ryan Babel attığı tweetle taraftarları şaşkınlığa uğrattı. Hollandalı futbolcu, "Kimsenin beklemediği bir karar alabilirim" diyerek transferiyle ilgili kafalarda soru işareti bıraktı.
Son olarak İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor. Daha önce birçok kez "Aslan" figürü paylaşarak Galatasaraylı taraftarlara mesaj veren 32 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez ters köşe yaptı.
Sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğimle ilgili kimsenin beklemediği bir karar verebilirim, benim bile" ifadelerini kullanan Babel, sarı-kırmızılı takıma transferinin olumsuz yönde ilerlediğinin sinyallerini verdi.
Babel'in bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Its possible i could make a future decision nobody expected... not even myself...— Ryan Babel (@Ryanbabel) 21 Haziran 2019
- 21.06.2019
- Güncelleme: 21.06.2019 10:59
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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