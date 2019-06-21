Max Kruse'nin menajeri İstanbul'a geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Transferde son dakika: için 'a geliyor!

Transferde son dakika: Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

'nin gündeminde yer alan 'nin menajeri Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'a geleceğini duyurdu.

transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-lacivertli kulüp Kolarov'dan sonra bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan 'nin menajeri , 'a geleceğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Werder Bremen'le olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 31 yaşındaki Kruse, kariyerinde Almanya dışında top koşturmadı. Golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon ligde çıktığı 36 maçta 12 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.


  1. 21.06.2019
  2. Güncelleme: 21.06.2019 11:04
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