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21 Haziran 2019, Cuma
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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'a gelen Aleksandar Kolarov, Sarı-Lacivertliler ile masaya oturdu. Sırp yıldızın Fenerbahçe'den 2+1 yıllık sözleşme istediği öğrenilirken transferi görüşmelerinin detaylarını İtalyan gazeteci Dario Moio açıkladı...

21 Haziran 2019 Cuma 09:33 Güncelleme: 21.06.2019 09:42
Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri doğrultusunda İstanbul'a getirdiği Alexandar Kolarov ile ilgili gerçekleri, İtalyan gazeteci Dario Moio Skorer'e anlattı.

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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

İl Romanista gazetesinin Roma takımı muhabiri olan Moio, sarı-kırmızılıların futbolcuyu elden çıkarma gerekçesinden, Sırp futbolcunun form durumuna kadar bir çok konuda detaylı bilgiler aktardı.

Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

'Bonservise 3-5 milyon yetecek'
"Fenerbahçe maddi konularda oyuncuyla çoktan anlaşmıştır. Şimdi sırada bonservis konusu var.

Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

Türk kulübü önümüzdeki günlerde transferi tamamlamak üzere Roma'ya teklifini iletecek.

Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

Bence 3 milyon euro ila 5 milyon euro arası bir bedele bu transfer tamamlanır.

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