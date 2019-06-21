Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren ezeli rakipler, sahada olduğu gibi transferde de karşı karşıya gelebiliyor. Beşiktaş daha önce Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar vererek kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile anlaşmak üzere. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda gerçekleşen görüşmelerden sonra siyah beyazlılar transfer bombasını patlatabilir. İşte detaylar...
21 Haziran 2019 Cuma 08:39 Güncelleme: 21.06.2019 08:39
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Kara Kartal daha önce defalarca Fenerbahçe'nin talip olduğu ama bir türlü kadrosuna katamadığı yıldız futbolcu için harekete geçti.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Abdullah Avcı'nın isteği üzerine harekete geçen yönetim transfer bombasını patlatmak üzere

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Son yıllarda stoperde Vida'nın yanına partner bulmakta zorlanan Beşiktaş, Tosic'in boşluğunu sonunda dolduruyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Sırp oyuncu Çin'e satıldıktan sonra stoperde sürekli değişim yapmak durumunda kalan ve Enzo Roco'dan verim alamayan siyah-beyazlılar, girişimlere başladı.

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