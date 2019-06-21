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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren ezeli rakipler, sahada olduğu gibi transferde de karşı karşıya gelebiliyor. Beşiktaş daha önce Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar vererek kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile anlaşmak üzere. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda gerçekleşen görüşmelerden sonra siyah beyazlılar transfer bombasını patlatabilir. İşte detaylar...
21 Haziran 2019 Cuma 08:39 Güncelleme: 21.06.2019 08:39
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Son yıllarda stoperde Vida'nın yanına partner bulmakta zorlanan Beşiktaş, Tosic'in boşluğunu sonunda dolduruyor.
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