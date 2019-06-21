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Beşiktaş'tan Peres bombası
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi Roma'da olan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için harekete geçti.
21 Haziran 2019 Cuma 07:57
Sezon bittiğinden bu yana sağ bek transferi için arayışlarını sürdüren ve Arjantinli Leonel Di Placido'yla imza aşamasına gelen Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülkede yayım yapan Il Messaggero gazetesi, siyah-beyazlıların bonservisi Roma'nın elinde bulunan Bruno Peres'le yakından ilgilendiğini yazdı.
Roma kulübünün geride kalan sezonu Sao Paulo'da kiralık olarak geçiren ancak yalnızca iki maçta forma giyebilen 29 yaşındaki sambacıyı uzun bir süredir satmayı planladığı konuşuluyordu.
Mukavelesi 2021 yazında sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. ı.
Beşiktaş'ın 1.79 boyundaki tecrübeli oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.