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Ve Güven Yalçın böyle açıklandı! Transfer bedeli... Son dakika Beşiktaş haberleri
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer bombası patladı. Siyah beyazlıların genç yıldızı Güven Yalçın'ın transferi duyuruldu. Ülke dışından gelen haberle Güven'in anlaşma kapsamında ne kadar bedelle transfer olacağı bilgisi de geçildi.
20 Haziran 2019 Perşembe 15:23
Güncelleme: 20.06.2019 15:27
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Geçtiğimiz sezon golcü eksikliğinden dolayı Şenol Güneş'in son çare olarak başvurduğu Güven Yalçın yuvadan uçuyor mu? İşte detaylar:
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Dorukhan Toköz'den sonra Beşiktaş'ın bir başka genç yıldızı daha Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Babel'in ayrılığından sonra solda oluşan boşluğu başarıyla kapatan genç yıldız, Burak Yılmaz transferinden sonra sol kanat oyuncusu olmuştu.
Güven Yalçın'ın genç yaşta hücumun her iki bölgesinde de başarılı olması Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Güven Yalçın'ın gelecek sezon Beşiktaş kadrosunda olmayacağı açıklandı.