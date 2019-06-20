Ve Güven Yalçın böyle açıklandı! Transfer bedeli... Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Ve Güven Yalçın böyle açıklandı! Transfer bedeli... Son dakika Beşiktaş haberleri

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer bombası patladı. Siyah beyazlıların genç yıldızı Güven Yalçın'ın transferi duyuruldu. Ülke dışından gelen haberle Güven'in anlaşma kapsamında ne kadar bedelle transfer olacağı bilgisi de geçildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:23 Güncelleme: 20.06.2019 15:27
Ve Güven Yalçın böyle açıklandı! Transfer bedeli... Son dakika Beşiktaş haberleri

Geçtiğimiz sezon golcü eksikliğinden dolayı Şenol Güneş'in son çare olarak başvurduğu Güven Yalçın yuvadan uçuyor mu? İşte detaylar:

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Ve Güven Yalçın böyle açıklandı! Transfer bedeli... Son dakika Beşiktaş haberleri

Dorukhan Toköz'den sonra Beşiktaş'ın bir başka genç yıldızı daha Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Ve Güven Yalçın böyle açıklandı! Transfer bedeli... Son dakika Beşiktaş haberleri

Babel'in ayrılığından sonra solda oluşan boşluğu başarıyla kapatan genç yıldız, Burak Yılmaz transferinden sonra sol kanat oyuncusu olmuştu.

Ve Güven Yalçın böyle açıklandı! Transfer bedeli... Son dakika Beşiktaş haberleri

Güven Yalçın'ın genç yaşta hücumun her iki bölgesinde de başarılı olması Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Ve Güven Yalçın böyle açıklandı! Transfer bedeli... Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Güven Yalçın'ın gelecek sezon Beşiktaş kadrosunda olmayacağı açıklandı.

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