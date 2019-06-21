Şenol Güneş'ten Ozan Tufan'a flaş sözler!
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralık olarak verdiği Ozan Tufan'dan, bu sezon yararlanmayı planlıyor. Ay-yıldızlıların hocası Şenol Güneş, Bursaspor'dan da öğrencisi olan genç yıldızla özel olarak görüştü. Tatile çıkmayan ve özel hoca eşliğinde çalışan 23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye geri döneceği yeni sezonu iple çekmeye başladı.
21 Haziran 2019 Cuma 11:14
Güncelleme: 21.06.2019 11:27
Fenerbahçe yeni sezon için kadro çalışmalarını yoğunlaştırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer için yoğun mesai yapan sarı-lacivertlilerde bir isim dikkat çekiyor.
Son yılların en tartışılan ismi Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor'daki kira süresini bitirip Fenerbahçe'ye geri dönüyor.
Bursaspor'dan 2015 yılında büyük umutlarla alınan ancak hep çalkantılı bir performans ve saha dışı olaylarla anılan Ozan, artık tamamen sıfırdan başlamak istiyor.
ÖZEL ÖĞÜTLER
1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına da sıkı bir çalışma programıyla gelen 23 yaşındaki orta saha tıpkı bir yeni transfer gibi gelmek istiyor.