Şenol Güneş'ten Ozan Tufan'a flaş sözler!

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralık olarak verdiği Ozan Tufan'dan, bu sezon yararlanmayı planlıyor. Ay-yıldızlıların hocası Şenol Güneş, Bursaspor'dan da öğrencisi olan genç yıldızla özel olarak görüştü. Tatile çıkmayan ve özel hoca eşliğinde çalışan 23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye geri döneceği yeni sezonu iple çekmeye başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:14 Güncelleme: 21.06.2019 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





