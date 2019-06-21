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21 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Frey gerçeği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da verim alınmayan futbolcularla yollar ayrılacak. Sarı lacivertliler hem taraftarın tepki gösterdiği hem de verim alamadığı Frey ile yollarını ayırmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuya İngilizler talip olmuştu. Frey ise geleceğiyle alakalı merak edilen kararı verdi.
21 Haziran 2019 Cuma 10:56
Fenerbahçe'de Frey gerçeği ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezonun başında İsviçre'nin Zürich takımından 2.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Frey'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Frey gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de toplam 25 maça çıkan genç futbolcu 5 gol, 1 asistlik performansıyla takımına katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Frey gerçeği ortaya çıktı

Gösterdiği performansla taraftarlar tarafından eleştirilen Frey'e İngilizler talip olmuştu.

Fenerbahçe'de Frey gerçeği ortaya çıktı

Frey bu gelişmelerin ardından geleceğiyle ilgili kararı verdi.

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Fenerbahçe'de Frey gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken diğer yandan da verim alamadığı isimlerle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

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