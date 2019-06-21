Fenerbahçe'de Frey gerçeği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da verim alınmayan futbolcularla yollar ayrılacak. Sarı lacivertliler hem taraftarın tepki gösterdiği hem de verim alamadığı Frey ile yollarını ayırmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuya İngilizler talip olmuştu. Frey ise geleceğiyle alakalı merak edilen kararı verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





