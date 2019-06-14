Muğdat Çelik kamuflajını giydi poz verdi
Askerliğini Ankara'da yapan Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, kamuflajını giyip poz verdi. Beresini yamuk takan Muğdat, sosyal medyada alay konusu oldu.
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen futbolcular, liglerin bitmesinin ardından birliklerine katıldı.
Askerliğini Ankara'da yapan Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik ise kamuflajını giyip poz verdi.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Ancak beresini yamuk takan 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Berenin sağ tarafını kulağının üstüne yatırması gereken Muğdat'ın bu fotoğrafı binlerce kez paylaşıldı.
- 14.06.2019
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sdf sdf verin alperle ozanı alın bu adamı mutlaka comolliyede bırakmayın bu işi
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Toplam 1
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RB1903 BEŞİKTAŞ ŞEREF TİR.ŞEREF BEŞİKTAŞTIR.ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN.
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