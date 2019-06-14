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14 Haziran 2019, Cuma
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kamuflajını giydi poz verdi

Muğdat Çelik kamuflajını giydi poz verdi

Askerliğini Ankara'da yapan Galatasaraylı futbolcu , kamuflajını giyip poz verdi. Beresini yamuk takan Muğdat, sosyal medyada alay konusu oldu.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen futbolcular, liglerin bitmesinin ardından birliklerine katıldı.

Askerliğini Ankara'da yapan Galatasaraylı futbolcu ise kamuflajını giyip poz verdi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ancak beresini yamuk takan 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Berenin sağ tarafını kulağının üstüne yatırması gereken Muğdat'ın bu fotoğrafı binlerce kez paylaşıldı.

  1. 14.06.2019
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