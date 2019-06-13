"BeIN SPORTS Türkiye'den çekiliyor" iddialarına Digitürk'ten yanıt geldi
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un 'BeINSPORTS Türkiye'den çekilmek istiyor' iddialarıyla ilgili Digitürk'ten flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Digitürk, Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır." denildi.
BeIN SPORTS'un Türkiye'den çekileceği iddiaları üzerine Digitürk, konuyla ilgili flaş bir açıklama yayınladı:
Sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır:
Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir.
- Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.
- Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
- 13.06.2019
- Güncelleme: 13.06.2019 11:04
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
"BeIN SPORTS Türkiye'den çekiliyor" iddialarına Digitürk'ten yanıt geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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