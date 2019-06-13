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13 Haziran 2019, Perşembe
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"BeIN SPORTS Türkiye'den çekiliyor" iddialarına 'ten yanıt geldi

"BeIN SPORTS Türkiye'den çekiliyor" iddialarına Digitürk'ten yanıt geldi

Başkanı Hilmi Kulluk'un 'BeINSPORTS Türkiye'den çekilmek istiyor' iddialarıyla ilgili 'ten flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Digitürk, Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır." denildi.

BeIN SPORTS'un Türkiye'den çekileceği iddiaları üzerine , konuyla ilgili flaş bir açıklama yayınladı:

Sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır:

Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir.

- Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.

- Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

  1. 13.06.2019
  2. Güncelleme: 13.06.2019 11:04
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