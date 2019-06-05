Galatasaray'da Roger Marti sesleri!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'da sesleri!

Galatasaray'da Roger Marti sesleri!

Mitroglou ile Diagne ile önümüzdeki sezon devam etmeyi düşünmeyen , santrfor transferinde yoğunlaşıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine giren son isim oldu.

Devre arasında edilen Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'ndan çok da memnun olmayan bu bölge için yeni isimler arıyor. Son olarak ismi gündeme geldi. 'da Levante forması giyen golcü futbolcunun transferi için sarıkırmızılıların devreye girdiği ve 6 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi. Levante'nin bu teklifi kabul etmediği ve oyuncu için daha yüksek bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

  1. 5.6.2019
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