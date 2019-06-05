Galatasaray'da Roger Marti sesleri!

Devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'ndan çok da memnun olmayan Galatasaray bu bölge için yeni isimler arıyor. Son olarak Roger Marti ismi gündeme geldi. La Liga'da Levante forması giyen golcü futbolcunun transferi için sarıkırmızılıların devreye girdiği ve 6 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi. Levante'nin bu teklifi kabul etmediği ve oyuncu için daha yüksek bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.