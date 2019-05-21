Abdurrahim Albayrak 6'da 6 yaptı
21 Mayıs 2019, Salı
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6'da 6 yaptı

Abdurrahim Albayrak 6'da 6 yaptı

’ın görev yaptığı sezonlarda şampiyon olma geleneğini sürdürüyor.

Deneyimli idareci 2001-02, 2011-12, 2012-13, 2017-18'den sonra 2018- 19'da da şampiyonluk sevincini yaşadı. Albayrak 6'da 6 yaptığı zaferin tişörtünü yaptırdı.

  1. 21.5.2019
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