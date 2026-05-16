CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Fenerbahçe'de bu sezon beklediği süreyi bulamayan ve performansıyla beklentilerin gerisinde kalan Oğuz Aydın'ın sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. Milli futbolcu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanırken, flaş bir kulübün devreye girdiği ve transfer için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 13:21
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'nin, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralama formülüyle kadroya katmak istediği, anlaşmaya satın alma opsiyonunun da eklenmesi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerde geleceği henüz netleşmeyen Oğuz Aydın'ın da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun, Göztepe'nin olası Avrupa kupaları hedefini de önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

2028 yılına kadar F.Bahçe ile sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 38 maça çıkan Oğuz, bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de görev aldı ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

BUCASPOR'DA PARLADI

Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Oğuz Aydın, profesyonel kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Daha sonra Karacabey Belediyespor ve Alanyaspor formaları giyen oyuncu, Alanyaspor'daki performansıyla büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar

Gösterdiği çıkışın ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz'un, kariyerindeki yeni adımıyla ilgili kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu
F.Bahçe'den Maldini çıkarması!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! İran krizi, NATO zirvesi, Terörsüz Türkiye gündemi: "Kanlı oyunları bozmalıyız"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Kahır sezonu bitti"
Saran'dan iki başkan adayına transfer jesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Bak'tan Türk okçuluğuna övgü Bakan Bak'tan Türk okçuluğuna övgü 11:50
Okçular Fetih Kupası'nda sahne alıyor! Okçular Fetih Kupası'nda sahne alıyor! 11:23
Fırtına'dan 3 yıllık imza! Yeni transfer duyuruldu Fırtına'dan 3 yıllık imza! Yeni transfer duyuruldu 10:44
Galatasaray'dan 4'lü taarruz! Galatasaray'dan 4'lü taarruz! 10:33
San Antonio Spurs finale yükseldi! San Antonio Spurs finale yükseldi! 10:23
F.Bahçe'den Maldini çıkarması! F.Bahçe'den Maldini çıkarması! 10:15
Daha Eski
Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul edecek Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul edecek 09:36
G.Saray'dan 10 maddelik yeni sezon planlaması! G.Saray'dan 10 maddelik yeni sezon planlaması! 09:25
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 09:17
Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda? Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda? 08:55
"Kahır sezonu bitti" "Kahır sezonu bitti" 08:52
Gaziantep FK-Başakşehir maç bilgileri! Gaziantep FK-Başakşehir maç bilgileri! 08:12