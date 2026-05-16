Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Kiralamak istiyorlar
Fenerbahçe'de bu sezon beklediği süreyi bulamayan ve performansıyla beklentilerin gerisinde kalan Oğuz Aydın'ın sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. Milli futbolcu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanırken, flaş bir kulübün devreye girdiği ve transfer için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 13:21
Kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun, Göztepe'nin olası Avrupa kupaları hedefini de önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi.
2028 yılına kadar F.Bahçe ile sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 38 maça çıkan Oğuz, bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de görev aldı ve 3 asist yaptı.
BUCASPOR'DA PARLADI
Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Oğuz Aydın, profesyonel kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.
Daha sonra Karacabey Belediyespor ve Alanyaspor formaları giyen oyuncu, Alanyaspor'daki performansıyla büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.
Gösterdiği çıkışın ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz'un, kariyerindeki yeni adımıyla ilgili kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.
