Mitroglou tartışması! "Transferde hata yapıldı"

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou hakkında tartışmalar devam ediyor. Yunan golcünün transfer edildiği Marsilya'nın eski futbolcularından Manuel Amoros, teknik direktör Rudi Garcia'yı eleştirdi. Mitroglou kararının hata olduğunu belirten Amoros, bu transferden Garcia'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Fransız basınına yansıyan haberde teknik direktör Garcia'yı eleştiren Amoros şunları söyledi;

"Kulübü yöneten Garcia. Futbolcuları transfer eden de kendisi. Zubizarreta'ya bir dönem menajer arkadaşımı göndermiştim ve Marsilya'ya 50 tane golcü önerdi. Ama onlar gidip Mitroglou'nu aldılar. Mitroglou transferini yapan da Garcia'ydı. Bunu söylemekten korkmamak lazım. 15 milyon euro ve bonuslarla birlikte satıştan %50 pay karşılığında onu aldılar. Şahane maçları da oldu ama sergilediği performans ortada."





Mitroglou Galatasaray'da süre aldığı ilk maçta Alanyaspor karşısında etkisiz bir performans göstermiş ve 45 dakika sahada kalabilmişti. Yunan golcü sarı-kırmızılı formayı giydiği ikinci maçında ise 90+5. dakikada Akhisarspor ağlarını sarsarak takımına şampiyonluk mücadelesinde kritik 3 puanı kazandırdı.

Mitroglou o golü şöyle anlatmıştı;

''Uzun bir top geldi. Ryan Donk'un hakkını yememek lazım. Pozisyonu bırakmadı. Kaleci orada hata yaptı bende fırsatı değerlendirdim gol oldu. Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz. Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor.''



Mitroglou'nun gol sevinci