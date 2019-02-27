Mitroglou tartışması! "Transferde hata yapıldı"
Galatasaray'ın Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği Kostas Mitroglou, eski kulübünü karıştırdı. Marsilya'nın eski futbolcularından Manuel Amoros, Yunan golcünün transferini eleştirirken teknik direktör Rudi Garcia'yı suçladı.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou hakkında tartışmalar devam ediyor. Yunan golcünün transfer edildiği Marsilya'nın eski futbolcularından Manuel Amoros, teknik direktör Rudi Garcia'yı eleştirdi. Mitroglou kararının hata olduğunu belirten Amoros, bu transferden Garcia'nın sorumlu olduğunu söyledi.
Fransız basınına yansıyan haberde teknik direktör Garcia'yı eleştiren Amoros şunları söyledi;
"Kulübü yöneten Garcia. Futbolcuları transfer eden de kendisi. Zubizarreta'ya bir dönem menajer arkadaşımı göndermiştim ve Marsilya'ya 50 tane golcü önerdi. Ama onlar gidip Mitroglou'nu aldılar. Mitroglou transferini yapan da Garcia'ydı. Bunu söylemekten korkmamak lazım. 15 milyon euro ve bonuslarla birlikte satıştan %50 pay karşılığında onu aldılar. Şahane maçları da oldu ama sergilediği performans ortada."
Mitroglou Galatasaray'da süre aldığı ilk maçta Alanyaspor karşısında etkisiz bir performans göstermiş ve 45 dakika sahada kalabilmişti. Yunan golcü sarı-kırmızılı formayı giydiği ikinci maçında ise 90+5. dakikada Akhisarspor ağlarını sarsarak takımına şampiyonluk mücadelesinde kritik 3 puanı kazandırdı.
Mitroglou o golü şöyle anlatmıştı;
''Uzun bir top geldi. Ryan Donk'un hakkını yememek lazım. Pozisyonu bırakmadı. Kaleci orada hata yaptı bende fırsatı değerlendirdim gol oldu. Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz. Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor.''
Mitroglou'nun gol sevinci
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 15:57
- Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Fatih Terim'den büyük sürpriz
- Galatasaray'ın güzel voleybolcusu Sinem Yıldız'ın paylaşımları olay oldu
- UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark
- Japonlar şaştı kaldı! Fenerbahçe...
- Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
-
Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
ibrahim Bu takımda ruh kalmamış 3-0 önde bile olsa bile rakıp 3-3 getirebilecek durumda..kısaca 3 ligten bir takım bile dağıtır bu takımı.
-
Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR bu trabzondan bi cacık olmaz
-
Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 6
Yorum
eray 3 3 çok iyi sonuçmuş gibi abartın takım 4 senedir dökülüyor seneye beşiktaş başakşehir ts gs yine güçlenecek fb isterse derbi alsın
Mitroglou tartışması! "Transferde hata yapıldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.