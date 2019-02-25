Yunanlar çıldırdı! Mitroglou... - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Akhisarspor maçında attığı son saniye golüyle takımını ipten alan ve Galatasaray camiasını ayağa kaldıran Kostas Mitroglou Yunan basınında da manşetleri süsledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:30 Güncelleme: 25.02.2019 10:31
Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Sarı kırmızılı formayla ilk golünü atan Kostas Mitroglou kariyerinde 10.kez son saniye golü atarken, tecrübeli futbolcunun 90+4'te bulduğu pozisyondaki sakinliği taraftarları da bir hayli memnun etti.

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Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Marsilya'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Kostas Mitroglou'nun attığı gol ülkesinde de ses getirdi.

Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Sport24 'Kostas takımına can verdi, puan farkının açılmasına müsaade etmedi' derken Athens News ise 'Başaksehir'e kolay şampiyonluk yok. Kostas'ın golü Galatasaray'a zaferi getirdi' ifadelerini kullandı.

Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Ülkenin önde gelen gazetelerinden To Vima, Mitroglou'nun golü icin 'Kostas 90+4'te attı Galatasaray hayatta kaldı' manşetini atarken, Filathlos ise direk golün videosunu vererek 'Mitroglou gol sevincine boğdu' yorumuna yer verdi.

Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Sportime da 'Mitroglou zafer istedi' başlığını attı.

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