Galatasaray'ın forvetteki sıkıntıyı gidermeyi düşündüğü ilk aday Alan Carvalho, Çin kulübü Guangzu Evergarnde ile olan bağları kopararak haber yolladı. Mustafa Cengiz ve yönetimi, 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak olan 29 yaşındaki golcüyü KAP'a bildirmek için belgelerin ellerine ulaşmasını bekliyor. Ancak, tüm hazırlıkların tamamlanmış olmasına rağmen 10 Ocak'ta İstanbul'a gelecek olan Brezilyalı forvetin Antalya kampına dahil olması imkansız görünüyor.