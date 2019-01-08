Alan 10 Ocak'ta imza atıyor
08 Ocak 2019, Salı
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Alan 10 Ocak'ta imza atıyor

Alan 10 Ocak'ta imza atıyor

Evergrande ile ipleri koparan Alan, haber gönderdi.

'ın forvetteki sıkıntıyı gidermeyi düşündüğü ilk aday Alan Carvalho, Çin kulübü Guangzu Evergarnde ile olan bağları kopararak haber yolladı. ve yönetimi, 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak olan 29 yaşındaki golcüyü KAP'a bildirmek için belgelerin ellerine ulaşmasını bekliyor. Ancak, tüm hazırlıkların tamamlanmış olmasına rağmen 10 Ocak'ta İstanbul'a gelecek olan Brezilyalı forvetin kampına dahil olması imkansız görünüyor.

  1. 8.1.2019
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