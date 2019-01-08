Alan 10 Ocak'ta imza atıyor
Evergrande ile ipleri koparan Alan, haber gönderdi.
Galatasaray'ın forvetteki sıkıntıyı gidermeyi düşündüğü ilk aday Alan Carvalho, Çin kulübü Guangzu Evergarnde ile olan bağları kopararak haber yolladı. Mustafa Cengiz ve yönetimi, 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak olan 29 yaşındaki golcüyü KAP'a bildirmek için belgelerin ellerine ulaşmasını bekliyor. Ancak, tüm hazırlıkların tamamlanmış olmasına rağmen 10 Ocak'ta İstanbul'a gelecek olan Brezilyalı forvetin Antalya kampına dahil olması imkansız görünüyor.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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