Göksel Gümüşdağ Galatasaray üyeliğini bıraktı
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.
Son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu ifade eden Gümüşdağ, konunun gereksiz yere uzamaması gerektiğini söyleyerek sarı kırmızılı kulüp üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.
Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Gümüşdağ, şu ifadelere yer verdi: "Sporun; insanları birleştiren, neşelendiren, daha iyi bireyler haline getiren büyük bir güç olduğuna inanırım. 4.5 yıl önce kurduğumuz İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün temelinde de bu inancım vardır. Haziran 2014'ten bu yana futboldaki enerjimi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarısı için harcarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesiyim. Ancak Başakşehir sevdam sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim Başakşehir'in zirvede olmasıdır. Sporun özüne olan bakış açıma göre; bir kulübün başkanı iken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmem benim için son derece doğal bir durumdu. Ancak son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Türkiye'de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum.
- 20.12.2018 12:20
- Güncelleme: 20.12.2018 12:32
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Pepe zorda bıraktı
Toplam 1
Yorum
Cengiz Ailece BJK liyim lütfen kulübümün geleceğini maddi olarak büyük endişe duyuyoruz yetkililerden sözleşme ve harcamaların takibini rica ediyo
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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