Göksel Gümüşdağ Galatasaray üyeliğini bıraktı
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

üyeliğini bıraktı

Göksel Gümüşdağ Galatasaray üyeliğini bıraktı

Başkanı , Kulübü üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Kulübü Başkanı , Spor Kulübü üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu ifade eden Gümüşdağ, konunun gereksiz yere uzamaması gerektiğini söyleyerek sarı kırmızılı kulüp üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

Medipol 'in resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Gümüşdağ, şu ifadelere yer verdi: "Sporun; insanları birleştiren, neşelendiren, daha iyi bireyler haline getiren büyük bir güç olduğuna inanırım. 4.5 yıl önce kurduğumuz İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün temelinde de bu inancım vardır. Haziran 2014'ten bu yana futboldaki enerjimi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarısı için harcarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesiyim. Ancak Başakşehir sevdam sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim Başakşehir'in zirvede olmasıdır. Sporun özüne olan bakış açıma göre; bir kulübün başkanı iken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmem benim için son derece doğal bir durumdu. Ancak son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Türkiye'de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum.
  1. 20.12.2018 12:20
  2. Güncelleme: 20.12.2018 12:32
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göksel Gümüşdağ Galatasaray üyeliğini bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN